7° Concorso letterario “Scrivile”: Associazioni Linea Rosa e Francesca Fontana premiano ospiti Casa Circondariale di Ravenna

Sono stati premiati nel pomeriggio di lunedì dalle rappresentanti delle Associazioni Linea Rosa di Ravenna e Francesca Fontana di Cervia i dieci ospiti della Casa Circondariale di Ravenna che avevano partecipato con i propri scritti alla settima edizione del concorso letterario “Scrivile”. Durante la cerimonia di consegna degli attestati e dei riconoscimenti, Sandra Melandri e Caterina Lacchini dell’Associazione Linea Rosa hanno letto gli elaborati, emozionando tutte/i le/i presenti. Tra queste/i anche l’assessora alle Politiche e Cultura di Genere Ouidad Bakkali, la Direttrice della Casa Circondariale, la Dr.ssa Carmela De Lorenzo, il personale Amministrativo del carcere e la polizia penitenziaria.

La presidente di Linea Rosa Odv Alessandra Bagnara ha spiegato quanto siano preziose tutte le emozioni, dalla felicità alla rabbia fino alla delusione e all’odio, ricordando l’importanza di saperle gestire, soprattutto quando contrastanti tra loro. Ringraziati i partecipanti per il lavoro svolto, Bagnara ha sottolineato l’impegno del Centro Antiviolenza a sostegno di donne e minori che subiscono violenza. La presidente ha poi concluso: “Linea Rosa non è contro gli uomini, anzi, Linea Rosa ha bisogno del sostegno di tutte e tutti per prevenire e arginare sempre di più il maltrattamento e la violenza sulle donne, uomini in primis”.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, che nonostante il difficile periodo di pandemia, ha raggiunto importanti e soddisfacenti risultati, soprattutto grazie ai pregevoli elaborati dei numerosi partecipanti di questa edizione”, dichiara Gianni Grandu, ideatore del concorso e presidente di giuria. “L’iniziativa – aggiunge – vuole sottolineare l’importanza del rispetto nei confronti delle donne e manda loro un messaggio di amore. Ma vuole essere altresì un modo speciale per ringraziale tutte, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che svolgono da sempre nelle nostre vite, esprimendo un pensiero di profonda gratitudine alle tante donne speciali che hanno lasciato tracce incancellabili nella nostra esistenza, nella nostra storia e nel nostro cuore. Un grazie anche alle volontarie di Linea Rosa per aver continuato a mantenere, su questo tema, una proficua collaborazione con la Casa Circondariale della città. Si tratta di una testimonianza tangibile di grande valore umano e sociale. La sinergia e la loro collaborazione dimostrano come e quante cose si possono realizzare tra enti, associazione e persone! Questo è un altro lascito di questa iniziativa”, conclude Grandu.

Di seguito riportiamo alcuni brevi stralci tratti dagli elaborati selezionati al concorso.

“Il mio pensiero, in questo momento, va anche a voi, carissime donne di Linea Rosa. Vi esprimo dal più profondo del cuore la mia stima e la mia riconoscenza per il lavoro che svolgete con professionalità e amore. Che Dio vi protegga sempre! Che possiate sempre continuare a svolgere la vostra missione! Vi parla un uomo che è figlio, marito, padre di una donna” (Shehi).

“Ehi Mama, tu curi il mio dramma, tu sei donna, sei mamma. Passi la notte a sognarmi, il giorno a pensarmi dovresti ammazzarmi ma continui ad amarmi. Quindi Mama: Amami, Odiami, Uccidimi…” (Eddine).

“È mattina presto. Chi vi scrive è un uomo che nella sua vita ha fatto i suoi sbagli, grazie a Dio non gravi, ma che avrebbe potuto evitare. Non sto scrivendo per me stesso. Nel posto in cui mi trovo adesso mi rendo conto di aver arrecato una profonda sofferenza a mia made, mia moglie, mia figlia, le donne della mia vita. È tutta colpa mia!” (Elton).

“Vi racconto del 2014: la nascita di mia figlia. Non avevo ancora metabolizzato cosa volesse dire la parola “PADRE” forse perché ero ancora immaturo e pensavo al divertimento. Non so spiegarvelo, ma di una cosa sono sicuro: mi sono perso quasi 2 anni della vita di mia figlia che nessuno potrà restituirmi. Quando ci penso mi si spezza il cuore, indietro non si può tornare, ma posso migliore per il futuro…” (Emanuele).

Infine, una considerazione della filosofa Romina Guidori, componente della giuria di qualche edizione fa: “L’uomo, l’essere umano, resta sempre lo stesso, immutato negli anni, nei secoli e nelle intemperie della vita. Non c’è mutamento, non c’è evoluzione quando si parla di sentimenti, di amore, di bontà, di condivisione e…anche di cattiveria, male e disgrazia. Siamo come foglie di un albero che ogni anno cadono e rinascono, sempre diverse ma sempre uguali. Il nostro destino è nascere e morire, e quando viviamo, come le foglie di un albero, pretendiamo, essendo uomini, di fare, restare nella memoria, essere immortali mentre il nostro compito è quello di non interrompere la catena… Infondo anche a noi basterebbe solo vivere! …Come le foglie di un albero mandano avanti la vita con la stessa vita, così noi esseri umani riusciamo a concludere la nostra missione di vita, di continuazione della specie, con l’Amore”.