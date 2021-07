Bassa Romagna, i controlli notturni della Polizia Locale per contrastare la guida in stato di ebbrezza

Proseguono i servizi in orario notturno da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna per garantire la sicurezza stradale con la finalità di prevenire l’incidentalità determinata dalla guida in stato di ebrezza.

Durante il periodo estivo, saranno operative 3 pattuglie dalle 23 alle 5 che a rotazione effettueranno posti di controllo di polizia stradale in tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al fine di compiere un’attività mirata al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. La presenza delle pattuglie anche in orario notturno, è finalizzata a sensibilizzare gli utenti della strada ad una guida responsabile anche nel fine settimana in considerazione del ripetersi di incidenti stradali in cui si constata spesso il superamento dei valori minimi del tasso alcolemico.

Si ricorda a tal proposito che il Codice della Strada prevede che non si debba superare la soglia minima di 0,5 g/l di tasso alcolemico, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, penali e accessorie come la sospensione della patente, il sequestro e la confisca del veicolo a seconda del valore rilevato. Per alcune categorie di conducenti (ragazzi fino a 21 anni, neopatentati da meno di tre anni cat. B, categorie professionali di trasporto cose o persone e di veicoli con massa superiore a 3,5 t) vige il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostante alcoliche, il tasso deve essere 0,00 g/l.

Nei due fine settimana trascorsi in cui si è svolto il servizio, sono state ben cinque le patenti ritirate per guida in stato ebbrezza, tutti gli accertamenti etilometrici positivi sono risultati compresi fra 0,7 g/l e 1,33 g/l. Nel corso di un controllo nel comune di Sant’Agata sul Santerno, il conducente di un veicolo non si è arrestato all’alt, ma grazie alla collaborazione dei cittadini presenti che hanno fornito informazioni utili alle indagini e dalla successiva visione delle telecamere, la Polizia Locale è riuscita ad identificare il veicolo datosi alla fuga.

In occasione del servizio notturno del 17 Luglio, le pattuglie della Polizia Locale saranno presenti dalle ore 23 alle ore 24 a Lugo in Largo Repubblica; in tale occasione, chi lo desidera, potrà sottoporsi ad una prova con l’etilometro per misurare il proprio tasso alcolemico. Tale prova evidenzierà quindi l’eventuale grado di ebrezza in rapporto all’ alcool assunto.

“Ringrazio gli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il lavoro che svolgono durante questi controlli notturni – ha dichiarato Daniele Bassi, sindaco referente per le politiche per la sicurezza dell’Unione – il presidio del territorio è fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini e di tutti gli automobilisti che transitano per la Bassa Romagna”.