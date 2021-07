Il nido d’infanzia Piazzamare di Cervia guadagna una nuova sezione a tempo pieno

Nell’anno scolastico 2021/22 verrà attivata una nuova sezione a tempo pieno nel Nido d’infanzia comunale Piazzamare. L’anno scolastico 2020/21 per l’emergenza sanitaria, ha vissuto la contrazione della rete comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, a causa della chiusura di 2 nidi privati per un totale di 41 posti.

La carenza di posti reperibili nel settore privato, ha fatto aumentare vistosamente la pressione della richiesta verso il servizio pubblico infatti alla scadenza del bando per l’anno scolastico 2021/22 sono pervenute numerose domande di cui molte non possono essere accolte.

Attualmente il Nido comunale consta di 3 sezioni a tempo pieno e una part-time. Diversi anni fa, a seguito della riduzione della richiesta dei servizi educativi per la prima infanzia, il Comune decise di chiudere una sezione “per non penalizzare la rete dei nidi privati del territorio e la corrispondente imprenditoria femminile”.

Alla luce della situazione attuale, per andare incontro alle richieste e valutato anche il probabile mantenimento delle misure anti-covid, verrà istituita un’ulteriore sezione presso il nido Piazzamare, in locali adeguati ad accogliere i bambini e allestiti con gli stessi requisiti di qualità offerti agli attuali frequentanti.

L’attivazione sarà in via sperimentale per l’anno scolastico 2021/22, in attesa di verificare il rimpinguamento dei servizi privati.

Questa la dichiarazione dell’assessore alla Scuola Cesare Zavatta: “Il Comune di Cervia in questi mesi difficili è stato accanto alle famiglie, congelando le rette degli asili Comunali ed ora ha deciso di aprire una nuova sezione del Nido. Come Amministrazione stiamo portando avanti una politica vicina alle esigenze delle famiglie, e la nostra volontà è quella di accorciare notevolmente le liste e dare a tutte le famiglie la possibilità di avere una possibilità educativa. L’apertura di questa nuova sezione è stato un ulteriore sforzo economico che il Comune ha messo a disposizione della città e dei suoi giovani abitanti.”