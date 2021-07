Incidente sul lavoro in Marcegaglia: sciopero immediato di sindacati e RSU

Questa mattina si è verificato presso il Centro Servizi dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna un gravissimo incidente che ha coinvolto un

lavoratore della ditta Co.Fa Ri. In conseguenza dell’ennesimo grave fatto, CGIL CISL UIL unitamente alla RSU Marcegaglia ed alle categorie di tutti i lavoratori presenti nel sito Marcegaglia hanno proclamato 8 ore di sciopero per tutta la giornata del 15 luglio e per tutti i turni di lavoro.

“È necessario che la Direzione Aziendale e la direzione di Co.Fa-Ri convochino immediatamente le Organizzazioni Sindacali, la RSU e gli RLS per comprendere le dinamiche dell’accaduto e porre in essere ogni provvedimento utile affinché cessino eventi di tale gravità”, affermano da Cgil, Cisl, Uil e RSU FIM FIOM E UIM.