Sono venuti a mancare Dina Bagnara e Nino Giunchi, due personaggi cervesi che hanno segnato la storia della città e che, ognuno nel suo ambito, hanno contribuito a valorizzarne la tradizione e la forza della sua anima.

Dina Bagnara era presidente della Congrega della Sensia, una delle organizzatrici dello Sposalizio del Mare. “I suoi meravigliosi costumi d’epoca hanno sempre reso il corteo storico dello sposalizio un momento straordinario e di grande suggestività – la ricorda il sindaco di Cervia, Massimo Medri -. Per anni la sua “Bottega del costume” è stata un luogo magico in cui trovare meravigliosi costumi per eventi e rievocazioni storiche di grande importanza. Fondamentale fu il suo impegno per la realizzazione delle iniziative dedicate al 300° della fondazione di Cervia nuova”.

Nino Giunchi, salinaro di origine, è sempre stato un cultore della storia del sale e della Salina di Cervia. “Insieme ad Agostino Finchi è stato uno dei fondatori del Gruppo Culturale Civiltà Salinara – aggiunge il sindaco – e ha contribuito al recupero di materiali, attrezzi, documenti per testimoniare il percorso storico della nostra civiltà del sale. Le sue ricerche e i suoi studi, partecipando anche a numerosi incontri e dibattiti, spesso hanno evidenziato particolari e curiosità importanti, che hanno permesso di arricchire la storia di Cervia”.

“Ciao Dina, ciao Nino, Cervia vi è grata”, li saluta Medri a nome di tutta la comunità cervese.