Ravenna, la Polizia Locale mette i sigilli ad un’autofficina abusiva gestita da due persone gravate da precedenti di polizia

La Polizia Locale di Ravenna nell’ambito di controlli finalizzati a verificare il corretto espletamento delle attività economiche presenti sul territorio, ha individuato un’officina per la riparazione dei veicoli che non risultava aver presentato la preventiva denuncia di inizio attività all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, come previsto dalla normativa vigente.

All’atto del controllo, all’interno dello stabile, utilizzato abusivamente per la suddetta attività, gli agenti hanno rinvenuto varie attrezzature nonché numerosi pezzi di ricambio per autoveicoli, accertando, tra l’altro, una gestione illecita dei rifiuti che ha portato al sequestro di materiale vario tra cui pneumatici, olii esausti e parti di auto. La struttura, sita in una zona periferica della città, alla quale sono stati apposti i sigilli, risultava gestita da un 25enne in collaborazione con un amico di 50 anni, in quel momento intento a smontare un’auto, entrambi gravati da precedenti di polizia.

Oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa gli operatori hanno proceduto al sequestro dei mezzi presenti all’interno dello stabile (5 autovetture, un autocarro, 3 motocicli ed un ciclomotore) con contestuale confisca di tutti gli attrezzi utilizzati.