Fagnani risponde a LpRa: nel tratto extraurbano di Via Romea Sud, fra Ravenna e Classe, velocità sarà ridotta a 70 km/h

Il 30 giugno scorso Lista per Ravenna presentò al sindaco l’interrogazione: “Romea Sud pericolosa da Ponte Nuovo. Velocità folle da Classe”. Il tratto di via Romea Sud che dal Ponte Nuovo arriva a Classe, avendo dalla parte ovest la zona densamente abitata tra via Comacchio e via Montefeltro, per Lista per Ravenna “è notoriamente pericoloso per chi vi si immette in auto o moto dalle sue nove strade laterali molto ravvicinate, ma ancor di più per chi, volendo recarsi in città o in direzione di Classe a piedi o in bicicletta, deve attraversarlo per raggiungere la pista ciclopedonale collocata sul versante opposto.”

LpRa chiedeva dunque che il limite di velocità del tratto extraurbano di via Romea Sud che precede l’ingresso in città fosse ridotto a 70 km/h. La proposta è stata accolta dal Comune. Lo si evince dalla risposta del 13 luglio dell’assessore alla mobilità Roberto Fagnani. “Si giudica favorevolmente l’opportunità di provvedere a ridurre la velocità massima attualmente vigente nel tratto extraurbano di Via Romea Sud, che separa i centri abitati di Ravenna e Classe, riducendolo a 70 km/h, collocandovi inoltre segnali di divieto di sorpasso limitatamente alle porzioni in cui tale manovra si ritiene essere pericolosa. – si legge nella risposta – Non sembra invece opportuno introdurre in tale tratto extraurbano bande ottiche o sonore per la riduzione della velocità. Nella parte di via Romea Sud interna alla città, in località Ponte Nuovo, il box dissuasore-rallentatore richiesto dall’interrogazione verrà collocato all’altezza del civico 207, a margine della corsia in direzione di marcia verso Ravenna”.