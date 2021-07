Gruppo Alpini di Ravenna sistema i giochi alla scuola dell’infanzia Mario Pasi

Il Gruppo Alpini di Ravenna, guidato da Casadei Ermanno, ha messo in campo una missione di volontariato dedicata ai giovani. Una scuola dell’infanzia di Ravenna intitolata ad una medaglia d’oro “Mario Pasi” è la base operativa di una piccola ristrutturazione di giochi in legno. L’obbiettivo è quello di prendersi cura dei bambini partendo dall’ambiente in cui vivono quotidianamente, in particolare in un periodo storico così difficile come questo, in cui i bambini stessi hanno dovuto imparare ad adattarsi a spazi educativi nuovi, delimitati dalla presenza di corde divisorie, non più condivisibili da tutti, al fine di contenere il meglio possibile l’emergenza sanitaria.

Il Gruppo Alpini di Ravenna, supportato dai Gruppi di Faenza e Forlì, ha così cercato di dare una mano alle Maestre e al Rappresentante del Comitato di Partecipazione dei Genitori, offrendo il suo contribuito nel sistemare i giochi presenti nel cortile della scuola.