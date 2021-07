Il ravennate Giovanni Morgese verrà proposto come segretario generale NSC Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia-Romagna

Il ravennate Giovanni Morgese verrà proposto per l’incarico di nuovo segretario generale di NSC Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia-Romagna dal segretario nazionale generale Massimiliano Zetti nella prima riunione della segreteria nazionale. Morgese ha partecipato al primo consiglio direttivo nazionale della storia del sindacato con il segretario generale uscente, Armando De Angelis, che diventa segretario nazionale, il segretario regionale Salvatore Pacia e il segretario provinciale di Modena, Antonio Loparco.

L’Emilia-Romagna, spiega il sindacato, “ha fornito un contributo determinante in termini di idee” e conta attualmente quasi mille iscritti. Al consiglio nazionale sono stati votati a larga maggioranza i bilanci e sono state stabilite le nuove linee guida per l’attività sindacale e il segretario generale Massimiliano Zetti, ha puntato sul tema della formazione e spazio è stato dato a alla conoscenza tecnico-giuridica dei temi sindacali. La giornata è terminata, spiega il sindacato, con un applauso per il significato dell’incontro: “l’inizio della storia sindacale di Nsc”. La notizia è di fonte Ansa.