Incidente mortale a Marcegaglia, continua anche oggi lo sciopero dei lavoratori e dei sindacati

Continua anche oggi lo sciopero proclamato ieri, 15 luglio, da CGIL CISL UIL unitamente alla RSU Marcegaglia ed alle categorie di tutti i lavoratori presenti nel sito Marcegaglia, a Ravenna, dopo il gravissimo incidente sul lavoro di ieri in cui ha perso la vita un operaio di 63 anni. Il lavoratore, Hysa Bujar, era dipendente di una ditta esterna (Co.Fa.Ri) ed è morto in seguito alle gravi ferite riportate per la caduta di un nastro di acciaio (del peso di circa 1.500 kg) che lo ha schiacciato. L’incidente è accaduto all’interno dello stabilimento poco dopo le 9 di ieri. Continuano intanto le reazioni da parte di forze sindacali e politiche.

Dichiarazione dei Senatori Croatti, Lanzi e del referente ravennate Gallonetto (Movimento5Stelle)

“Quella delle morti sul posto di lavoro è una tragedia che lascia senza parole. Non è tollerabile che si perda la vita sul luogo di lavoro. I dati forniti dall’INAIL riguardanti le morti bianche nel primo quadrimestre del 2021 sono drammatici. Un bilancio che rischia di essere ancora più pesante perché in alcuni casi la sicurezza dei lavoratori sembra rivestire un ruolo accessorio e non prioritario, come invece dovrebbe essere. Dobbiamo sempre pensare che dietro quelle cifre, ci sono uomini, donne e intere famiglie drammaticamente colpite. Le norme ci sono, è assurdo che la loro elusione possa essere fatale. Quello della corretta formazione e dei controlli – concludono gli esponenti pentastellati – sul rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro, è tema quotidiano e non più solo urgente, soprattutto nei settori che con il nuovo PNRR, avranno un importante incremento occupazionale”.

SINDACATO SGB

Da tempo denunciamo il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte delle ditte in appalto e l’assenza di controllo da parte del committente Marcegaglia, dice SGB. Anche durante il presidio sono state raccolte denunce dei lavoratori costretti a lavorare senza dispositivi di protezione individuale. “Per questo abbiamo chiesto al Prefetto di Ravenna di la convocazione di un tavolo di confronto con la società Marcegaglia, con il coinvolgimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Ravenna, e le parti sindacali per definire un protocollo sulla sicurezza di tutti lavoratori (diretti e in appalto) nello stabilimento di Marcegaglia di Ravenna”.

Lorenzo Ferri – Candidato Sindaco del Partito Comunista

“Un secondo omicidio sul lavoro si è verificato poco prima delle 14 di questo pomeriggio, a poche ore di distanza dalla morte di Bujar Hysa alla Marcegaglia di Ravenna. Leggiamo commenti di chi sostiene che sono “incidenti”, “cose che possono accadere”. No! Un temporale, una grandinata è un “qualcosa che può accedere”, una morte sul lavoro non accade, è sempre causata dalla mancanza di sistemi, dispositivi e norme di sicurezza sulle quali i padroni e le aziende preferiscono risparmiare denaro ed investimenti, sicura della propria impunità nel caso accada qualcosa di “spiacevole” ad un lavoratore. Siamo in un paese capitalista, in cui il sistema politico e mediatico trasformano la responsabilità di una azienda per la morte di un lavoratore in una pura fatalità, qualcosa a cui assuefarsi, “tanto sono cose che capitano”. Una pacca sulla spalla alle famiglie, un messaggio di condoglianze del Sindaco e delle autorità politiche, un appello vuoto e retorico alla sicurezza sul lavoro, e il discorso è chiuso. Tanto non ci possiamo fare nulla.”