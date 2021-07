Individuata attività abusiva a Piangipane, il plauso di CNA e Confartigianato per operazione della Polizia locale

CNA e Confartigianato esprimono grande soddisfazione per l’operazione della Polizia locale di Ravenna che ha individuato un’officina abusiva a Piangipane.

“Questa operazione – hanno dichiarato i responsabili di CNA Autoriparazione Franco Ventimiglia e Confartigianato Autoriparazione Giancarlo Gattelli – è molto importante, in quanto testimonia l’attenzione delle Istituzioni sul fronte non solo della sicurezza stradale, messa in pericolo da interventi spesso estemporanei e realizzati senza le necessarie professionalità, attrezzature ed attenzioni, ma anche a contrastare una concorrenza sleale che provoca danni enormi alle imprese regolari, distrugge posti di lavoro e sottrae risorse alla Comunità. Senza poi contare l’ulteriore e probabile danno ambientale, perché gli abusivi difficilmente smaltiscono regolarmente rifiuti e materiali esausti, proprio per non essere individuati”.

Nel ringraziare il Comune di Ravenna e la sua Polizia Locale, Confartigianato e CNA lanciano un appello a tutti i cittadini a non rivolgersi ad operatori abusivi, e a tutelare il lavoro regolare e le imprese che, ogni giorno, lavorano onestamente contribuendo allo sviluppo e alla tenuta del nostro tessuto sociale.

Ricordano inoltre che da alcuni anni, su tutto il nostro territorio, è attivo un Protocollo di Intesa contro l’abusivismo fra i Comuni della provincia di Ravenna e le Associazioni dell’artigianato, sulla base del quale sono state messe a disposizione dei cittadini e degli imprenditori due indirizzi di posta elettronica stopabusivismo@ra.cna.it e stopabusivismo@confartigianato.ra.it per segnalare con una e-mail possibili casi di abusivismo riguardanti tutte le attività artigianali, dai servizi alla persona all’edilizia, dal giardinaggio all’impiantistica. Queste segnalazioni, dopo una prima verifica, verranno poi trasmesse, in forma anonima, dalle Associazioni artigiane alle Forze dell’Ordine che sono impegnate ad effettuare i controlli.