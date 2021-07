Lotto, a Ravenna centrata una vincita da quasi 35mila euro

Il Lotto premia l’Emilia Romagna: nel concorso del 15 luglio, infatti, un fortunato giocatore a Ravenna è riuscito a centrare una vincita da 34.982,14 euro grazie a una combinazione di otto numeri giocata su tutte le ruote, che ha fruttato 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina. In tutta Italia, riferisce Agipronews, sono state distribuite vincite per oltre 5,3 milioni di euro, per un totale annuo che supera i 640 milioni.