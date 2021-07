Ravenna, arrestato un 40enne per coltivazione di marijuana, denunciato 50enne che era con lui

La Polizia di Stato ha arrestato un quarantenne e indagato un cinquantenne, entrambi cittadini italiani, per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso. Ieri pomeriggio, 15 luglio, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna hanno proceduto al controllo di un’auto sulla quale viaggiavano due uomini. Un 40enne, proprietario dell’abitazione in cui l’auto stava entrando, è stato trovato in possesso di marijuana. Nel corso dell’attività di controllo successiva, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato 17 piante di marijuana con altezza compresa tra 1,5 e 2 metri, che erano coltivate nel terreno dell’abitazione.

Inoltre, all’interno di un mobile della cucina, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di marijuana, due bilancine elettroniche di precisione e del materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. Pertanto, il quarantenne è stato arrestato e il cinquantenne che era con lui indagato per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso. La Procura della Repubblica di Ravenna, informata dei fatti, ha disposto nei confronti del quarantenne la misura degli arresti domiciliari.