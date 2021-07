Ausl Romagna invita i medici di base a contattare tutti gli over 60 non ancora vaccinati

Ausl Romagna ha inviato ai medici di base l’elenco degli over 60 che ancora non hanno avviato il ciclo vaccinale e ha chiesto loro di telefonare per convincerli a farsi vaccinare. In tutta la Regione circa il 2% degli over 80, il 10% della fascia 70/79 anni e il 16% dei 60/69enni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. Nelle province della Romagna questa percentuale è però significativamente più alta anche a causa di uno storico radicamento, in particolare a Rimini, del movimento no vax, che già si era fatto sentire quando, in epoca pre-Covid, l’Emilia-Romagna fu la prima regione a introdurre l’obbligo vaccinale per i bambini iscritti al nido. “Oltre ai convinti no vax – ha dichiarato a un quotidiano locale Stefano Falcinelli, presidente dell’Ordine dei medici di Ravenna – ci sono tante persone spaventate e fare la nostra parte per convincerli credo che sia una buona cosa”. La notizia è riportata dall’Ansa.