Riolo Terme. ‘Dante Infante’, Storica Bottega Pascucci e ceramisti faentini in una mostra di giocattoli antichi

Le tele della Storica Bottega Pascucci, le ceramiche degli artigiani faentini, i giocattoli di Roberto Papetti in mostra a Riolo Terme. Un nuovo appuntamento con questa mostra che vede da anni una fortunata, originale collaborazione tra la Storica Bottega Pascucci di Gambettola e i ceramisti faentini. Il tema proposto quest’anno sono i giocattoli, con particolare attenzione per i giocattoli antichi, dell’epoca di Dante Alighieri e non solo. I grandi arazzi di Riccardo Pascucci faranno da originale sfondo ai giocattoli che il maestro giocattolaio Roberto Papetti ha realizzato ispirandosi ad antichi dipinti, alle grandi sculture in legno di Fiorenzo Montalti e alle ceramiche degli artisti e artigiani ceramisti Leo Bartolini, Fosca Boggi, Elisa Grillini, Morena Moretti, Mirta Morigi e Anna Tazzari.

La mostra sarà allestita nella Sala Sante Ghinassi, in via Verdi dal 17 luglio al 1° agosto e in alcune vetrine del centro. La Sala Sante Ghinassi è aperta nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle 20 alle 22.30 mentre il sabato e la domenica è aperta dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 22.30

La mostra è curata dalla Bottega Pascucci e da IF Imola Faenza Tourism Company, in collaborazione con il Comune di Riolo Terme e l’Ente Ceramica di Faenza