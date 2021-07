Terzo giorno di sciopero per i lavoratori SGB di Co.Fa.Ri. e Logitec

Continuano gli scioperi dei lavoratori della logistica, colleghi di Bujar Hysa, l’operaio 63enne che giovedì 16 luglio è rimasto vittima di incidente sul lavoro, mentre movimentava una bobina di nastrino d’acciaio all’interno dello stabilimento di Marcegaglia.

Appena la notizia dell’incidente mortale si è diffusa, i sindacati confederali, Cgil, Cisl, Uil, unitamente all’RSU Marcegaglia, hanno indetto uno sciopero immediato di 8 ore per tutti i turni di lavoro, protratto poi al giorno successivo, con le medesime modalità.

Anche il sindacato SGB ha indetto lo sciopero, che proseguirà per tutta la giornata di oggi. All’astensione dal lavoro per l’intera giornata si sono uniti i lavoratori della Logitec, azienda che gestisce l’appalto sotto il quale era inserita anche l’azienda per la quale lavorava Hysa.

“Tutti i lavoratori di Cofari e Logitec del turno di mattina sono rimasti fuori dalla fabbrica, riuniti nel piazzale della Marcegaglia – affermano da SGB -. Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero, SGB ha richiesto un incontro immediato con le due aziende per discutere delle condizioni di sicurezza nell’appalto”.