Controlli del weekend sulla riviera ravennate: due i locali chiusi per violazione delle norme anti-covid

Polizia Locale e Carabinieri di Marina di Ravenna, durante la serata di sabato e per tutta la notte, hanno sottoposto a controllo numerosi locali della riviera ravennate. E’ stato sanzionato un noto locale di Marina di Ravenna, per violazione alla normativa covid, perché parte della clientela stava ballando. Oltre alla sanzione di 400 euro, è stata imposta la chiusura provvisoria per 5 giorni.

In un altro noto ristorante di Marina di Ravenna, sono state elevate due sanzioni per la violazione del Regolamento di Igiene, oltre a rilevare la presenza di due dipendenti senza mascherina. Anche in questo caso, oltre alla sanzione Covid, è stata disposta la chiusura per 5 giorni, con decorrenza dalla mezzanotte di oggi. Altri operatori economici, sottoposti a controlli, sono invece risultati in regola.