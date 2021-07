Grave scontro tra un'auto e un camion in autostrada fra Faenza e Forlì: ferita intera famiglia

Ieri sera, sabato 17 luglio, alle ore 21 circa al km 71 dell’autostrada in direzione nord – fra Forlì e Faenza – è avvenuto un brutto scontro tra un’auto e un camion la cui dinamica non è ancora chiara. Dopo l’impatto, l’auto si è successivamente schiantata contro il guardrail.

Le 4 persone a bordo della Opel Meriva, una famiglia composta da papà, mamma e due bambini di cui al momento non si conoscono le generalità complete, hanno avuto la peggio, mentre il camionista è rimasto illeso: subito soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanze, auto medica ed elicottero da Bologna, sono stati tutti e 4 trasportati in vari ospedali: la più grave pare sia la donna, portata al Bufalini in codice di massima gravità.

Sul posto anche la Polizia autostradale di Forlì per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle manovre di estrazione dei feriti. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso per diverse ore per permettere operazioni.