Lugo. ‘Openings’, lunedì 19 luglio il docu-film con un omaggio a Raoul Casadei

Una serata dedicata alla solidarietà, un omaggio a Raoul Casadei a pochi mesi dalla scomparsa, un’occasione di riflessione sul concetto di soglia: tanti gli ingredienti di “Openings/Sguardi oltre il limite”, serata lughese dedicata alla proiezione dell’omonimo film documentario prodotto da Edilpiù in occasione dei suoi 40 anni. L’evento, in programma lunedì 19 luglio alle 21.30 nel Pavaglione di Lugo, fa parte del calendario del Ravenna Festival e vedrà la presenza di diverse personalità, tra cui il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“Openings. Sguardi oltre il limite”, diretto dalla regista e curatrice di design Francesca Molteni e da Mattia Colombo, è un viaggio lungo la Via Emilia, una lunghissima soglia tra due sponde della stessa regione, che propone diverse testimonianze e riflessioni di tanti personaggi su questo concetto. Il docu-film è anche l’occasione per ricordare e omaggiare una personalità da sempre legata alla Romagna come Raoul Casadei, scomparso a marzo di quest’anno. Tra i protagonisti del film c’è infatti anche il “re del liscio” che, intervistato dai registi, aveva dato il suo personale ricordo del concetto di ‘soglia’. Presenti in “Openings” anche architetti italiani e internazionali, da Alvaro Siza a Cino Zucchi e Alfonso Femia, il fotografo Guido Guidi, gli sportivi Andrea Stella e Davide Cassani e la presidente di Emergency Rossella Miccio. A caratterizzare la serata sarà anche la beneficenza: l’incasso della serata sarà infatti interamente devoluto all’associazione Emergency Ong Onlus. La proiezione sarà anticipata da un momento di confronto, sempre sul concetto di soglia, con diverse testimonianze. A confrontarsi saranno la presidente di Emergency Rossella Miccio, Marcello Bacchini per Edilpiù, la regista Francesca Molteni, l’artista e progettista di Lunette Federico Babina, l’architetto di TAMassociati Simone Sfriso e il velista Andrea Stella. A moderare l’incontro sarà Giorgio Tartaro.

Con il film documentario proseguono dunque le iniziative di Edilpiù, azienda leader nel settore di serramenti di alta qualità con sedi a Lugo, Ravenna, Imola e Forlì, per festeggiare i suoi 40 anni di storia. “Openings” si aggiunge infatti ad altri eventi già in corso, sempre a Lugo. A giugno è stata inaugurata nel giardino della Rocca Estense “Lunette”, l’installazione creata dall’architetto e illustratore italiano con base a Barcellona, Federico Babina. L’opera esplora il concetto di finestra e attraverso le sue articolate aperture permette di guardare il centro di Lugo da una prospettiva diversa. “Lunette”, che resterà nel giardino della Rocca nei prossimi mesi, è stata realizzata per essere aperta e a disposizione di tutti, con la possibilità di curiosare al suo interno.

È possibile acquistare i biglietti di ingresso al costo di 5,50 euro. I biglietti sono disponibili al link https://www.ravennafestival.org/events/openings-sguardi-oltre-il-limite/. Per ulteriori informazioni sulla biglietteria è possibile contattare il numero 0544 249244 o scrivere a tickets@ravennafestival.org.