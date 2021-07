Confesercenti Cervia ringrazia la Guardia di Finanza per l’attività di contrasto alla vendita di articoli contraffatti

Confesercenti di Cervia in una nota ringrazia la Guardia di Finanza di Cervia per l’attività di contrasto alla vendita di articoli contraffatti svolta a Milano Marittima. Di seguito il testo integrale della nota indirizzata al Comandante della Guardia di Finanza di Cervia Luogotenente Pietro Castellana.

Desideriamo esprimerLe i nostri più vivi ringraziamenti per l’azione di contrasto alla vendita di articoli contraffatti, nella località di Milano Marittima. La preghiamo di trasmettere ai Suoi collaboratori, i nostri più sentiti ringraziamenti per l’insieme delle azioni messe in atto.

Confermiamo la nostra volontà di collaborare al contrasto di ogni attività illecita e di esercizio abusivo del commercio nelle sue varie forme, nonché della lotta alla vendita di articoli contraffatti. Le caratteristiche delle azioni messe in atto nelle recenti operazioni di contrasto, dimostrano ancora una volta l’estrema serietà del lavoro svolto dalle Fiamme Gialle, sia nell’ambito di un’indagine di intelligence preventiva, anche monitorando social, sia la capacità coercitiva di individuare e neutralizzare importanti soggetti dediti al commercio abusivo, anche di articoli contraffatti.

Con profonda stima, porgiamo cordiali saluti.