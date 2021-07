Estratti i vincitori del concorso Faenza Shopping Fortunato

Prosegue il tradizionale appuntamento con i Martedì d’Estate, organizzati dal Consorzio Faenza C’entro nel centro della città manfreda. Nel terzo appuntamento, martedì 20 luglio, nel corso della serata saranno protagonisti i vincitori del concorso “Faenza Shopping Fortunato”, estratti e preventivamente avvisati, secondo regolamento.

La premiazione si terrà in piazza del Popolo, alle 21.30, alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, del presidente del Consorzio Faenza C’entro Sergio Scipi e di un delegato della Banca di Credito ravennate, forlivese e imolese, sponsor dell’iniziativa. Al primo estratto verrà consegnato un iPhone 12, al secondo una Faenza Gift Card del valore di 200 euro (2° premio) e al terzo una Faenza Gift Card del valore di 100 euro (3° premio). Inoltre, sono state già effettuate 50 “Instant Win” con assegnazione dei premi in modalità casuale: per ogni acquisto effettuato i partecipanti hanno infatti avuto la possibilità di ottenere un buono spesa da 10 euro.

“Faenza Shopping Fortunato” è il concorso creato dal Consorzio Faenza C’entro per incentivare gli acquisti nei negozi di Faenza. L’iniziativa si è svolta dal 10 maggio al 10 luglio, offrendo ai possessori della Faenza Shopping Card la possibilità di vincere speciali premi grazie agli acquisti fatti nei negozi aderenti al circuito. Per partecipare al concorso era necessario utilizzare la Card in uno dei negozi del circuito Faenza Shopping Card.

Accanto alle premiazioni, non mancheranno i tradizionali appuntamenti dei Martedì d’estate, con negozi aperti, mercatini, spettacoli, concerti e possibilità di cenare o fare aperitivo nei locali. Nella cornice di piazza del Popolo continuerà ad essere presente dalle 17.30 il Mercato Amico a km zero di Campagna Amica, al quale partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio faentino, con le loro eccellenze. Sempre in piazza del Popolo, alle 20.45 il Duo Nadari propone il suo show caratterizzato da comicità e giocoleria; alle 22 spazio invece allo spettacolo di Fuochi e affini che ammalieranno il pubblico con la grazia della danza e la forza del fuoco. Per l’occasione la piazza verrà illuminata da splendide coreografie infuocate. Non mancheranno in piazza anche le iniziative per bambini: dalle 18.30 saranno a disposizione dei più piccoli i gonfiabili, mentre dalle 20 c’è Happy Family con i giochi di ogni tempo.

In via Severoli Qcorner accoglierà tutti con pizza in teglia alla romana, aperitivi e dj set fino alle 22. Proposte enogastronomiche anche in piazza Martiri della Libertà. Dal Bar al Moro By Pepita aperitivi e cena con dj set tutta la serata, mentre Pizza Express da Marino propone pizze, panini e hamburger accompagnando la serata con il piano bar di Manuel Liverani. Il 20 luglio è in programma anche la serata finale della rassegna “Balconi&Cortili”. Dalle 20.30 si esibiranno sul balcone di United Colors of Benetton, in corso Mazzini, due giovani gruppi faentini: Giorgia Montevecchi e Michele Folli con i brani italiani e internazionali più amati e, a seguire, le Emisuréla, il duo formato da Anna De Leo (violino) e Angela De Leo (Fisarmonica e voce). L’iniziativa è in collaborazione con Rumore di Fondo.

Gli appuntamenti proseguono in corso Garibaldi. Bea&Giacomo Acoustic Duo sono ospiti di Invino aswineconsulting che accoglierà gli ospiti con le sue selezionate degustazioni di vini; Napizz propone le sue pizze gourmet e da Bernabè si possono trovare aperitivi e stuzzicherie accompagnati da musica dal vivo.

Tornano le iniziative nei musei con interessanti visite guidate. Al Museo Internazionale delle Ceramiche alle 18 è in programma la visita guidata alla nuova sezione permanente “Ceramiche popolari, design e rivestimenti ceramici tra passato e futuro” (per prenotazioni telefonare al numero 0546 697311). Al Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea (Palazzo Laderchi, corso Garibaldi 2) tornano le aperture straordinarie dalle 20 alle 22. Sarà così possibile vedere la maschera funeraria di Napoleone Bonaparte che resterà esposta per i mesi di luglio e agosto. Aperture straordinarie, dalle 18.30 alle 22.30, anche a Palazzo Milzetti, dove si può partecipare a “Scopri il tuo museo!”, visita guidata con esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori (inizio visita guidata: ore 19 – 20 – 21). Ingresso fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni 0546 26493.

Letture alla Biblioteca Manfrediana che ha organizzato “Un’estate in Manfrediana 2021”, iniziativa dedicata ai più piccoli: dalle 17 sono in programma le letture per bambini da 0 a 3 anni, seguite alle 18 dalle letture per i bimbi dai 3 ai 6 anni (per informazioni telefonare al numero 0546 691715). Nel Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah – Argylls Romagna (via Castellani 2) fino alle 22.30 si potrà partecipare a una visita guidata per ripercorrere una parte di storia difficile da dimenticare. Infine, la Pro Loco di Faenza prosegue le visite giudate e questa volta va dalle 21 alla scoperta della residenza municipale e delle sue sale di rappresentanza. Per informazioni e prenotazioni: 0546 25231 o info@prolocofaenza.it.

I “Martedì d’estate” e il concorso “Faenza Shopping Fortunato” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. Le iniziative godono del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza. Il coordinamento e l’organizzazione sono di Wap Agency.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.