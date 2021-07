Alla ATL Group di Faenza e Lugo, la FILLEA CGIL è il primo sindacato. E’ questo il risultato delle elezioni RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) che si sono svolte venerdì 16 luglio 2021 nell’azienda, specializzata nella produzione di divani, 420 i dipendenti complessivamente.

La Fillea Cgil ha ottenuto il 57% dei voti, aggiudicandosi quattro rappresentanti sindacali su sette: Battiloro Francesco, Capucci Daniela, Diouf Ale Lam e Giacomoni Barbara.

Foto 2 di 2



“I dipendenti hanno premiato il lavoro svolto in questi anni dalla CGIL – è il commento di Roberto Martelli, Segretario Generale della FILLEA di Ravenna – la nuova RSU si appresta ad affrontare così le nuove sfide per far crescere la coscienza sindacale fra i lavoratori. Ora la priorità è dare continuità al percorso intrapreso, consegnando alle RSU elette il compito di rappresentare l’esigenza manifestata dai lavoratori in merito al miglioramento delle condizioni di lavoro anche attraverso il prossimo rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale in scadenza a fine 2021”.

La Fillea Cgil ringrazia “tutte le lavoratrici e i lavoratori che, anche in questa occasione, le hanno consegnato la loro fiducia” riporta la nota del sindacato.