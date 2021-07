Ancora un incidente sul lavoro al porto di Ravenna: marittimo ferito alla testa, portato a Cesena in elicottero

È il quarto incidente sul lavoro che si verifica a Ravenna nel giro di pochi giorni, il terzo in ambito portuale e marittimo. Questa mattina, martedì 20 luglio, all’altezza di via Molo Dalmazia, un marittimo in servizio sul rimorchiatore “Alberoni”, che stava trainando una nave all’interno dello scalo ravennate, è scivolato in mare, sbattendo la testa contro l’imbarcazione, per poi essere ripescato dai colleghi e soccorso dai sanitari di Romagna Soccorso, intervenuti con ambulanza e l’elimedica.

L’uomo, con traumi alla testa, è stato trasportato in elicottero al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, sulle quali stanno facendo luce gli uomini della Capitaneria di Porto e i Carabinieri di Ravenna: pare che il rimorchiatore abbia perso di forza durante il traino della nave, finendo per farsi urtare. Il marittimo è così finito in acqua, andando a sbattere la testa contro il rimorchiatore stesso.