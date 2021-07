Cna Cervia palude l’operazione della Guardia di Finanza contro l’abusivismo e la contraffazione

CNA Cervia esprime grande soddisfazione per la brillante operazione della Guardia di Finanza che ha individuato e smantellato una rete commerciale di articoli contraffatti.

“Questa operazione – ha dichiarato Jimmy Valentini, Responsabile della CNA Comunale di Cervia – è molto importante, in quanto testimonia l’attenzione delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, in questo caso della Guardia di Finanza, sul tema sicurezza a 360 gradi. Dietro a questo tipo di fenomeni si nasconde spesso anche la criminalità organizzata e una rete di laboratori abusivi di produzione di prodotti tessili e di pelletteria. L’operazione condotta mira altresì a contrastare una concorrenza sleale che provoca danni enormi alle imprese regolari, distrugge posti di lavoro e sottrae risorse alla Comunità. Senza poi contare l’ulteriore e probabile danno ambientale, perché gli abusivi difficilmente smaltiscono regolarmente rifiuti e materiali esausti, proprio per non essere individuati”.

Nel ringraziare la Guardia di Finanza di Cervia, CNA lancia un appello a tutti i cittadini a non rivolgersi a venditori abusivi e a tutelare le attività regolari delle imprese che, ogni giorno, lavorano onestamente contribuendo allo sviluppo e alla tenuta del nostro tessuto economico e sociale.

“Chiediamo ai cittadini di fare un grande salto culturale, superando quelle forme di connivenza che stanno alla base del rapporto tra abusivo e consumatore poco attento alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni e dei prodotti. Solo il rispetto delle regole ed un tessuto economico sano, d’altronde, possono garantire un corretto sviluppo della nostra società civile” concludono dalla Cna.