CNA Federmoda Ravenna. A Milano Marittima sfilata- spettacolo con la presenza di illustri ospiti

È una data importante quella di martedì 20 luglio: alle ore 18 sulla spiaggia del Papeete Beach di Milano Marittima gli artigiani associati a CNA si daranno appuntamento per segnare la ripartenza, la rinascita, dopo quasi due anni di difficoltà, di alcuni dei settori più duramente colpiti dalle conseguenze della pandemia, la moda e l’artigianato artistico.

CNA Federmoda Ravenna organizza una sfilata-spettacolo in cui saranno presentati in passerella i capi realizzati dalle imprese associate, impreziositi da un contorno di opere delle mosaiciste e ceramiste di CNA. All’evento parteciperanno imprese del settore della moda e degli accessori insieme a imprese dell’artigianato artistico: per gli abiti Clo’ By Claudia B (Castel Bolognese), Cristina Altreidee Pellicceria (Meldola), Le Petit (Faenza) e Pathos (Ravenna), per gli accessori Corsia (Ravenna), Grillini Elisa Ceramiche d’Arte (Cervia), La Carrie (Castel Bolognese) e Silent People (Lugo) e, infine, per le opere in mosaico Annafietta.it Mosaico Moderno (Ravenna), Barbara Liverani Studio (Ravenna), Dimensione Mosaico (Ravenna), Il Mosaico di Maddy (Ravenna), Koko Mosaico (Ravenna) e Pixel Mosaici (Ravenna); inoltre le acconciature delle modelle sono realizzate da Steve Total Beauty di Milano Marittima.

Un momento che vuole rappresentare la ripartenza di quei settori che molto hanno sofferto nell’ultimo periodo unendo il mondo della moda a quello dell’arte nella sua accezione più generale: la serata prevederà infatti anche l’esibizione delle danzatrici delle scuole di danza professionali del nostro territorio (Cecchetti Academy, Danza &… Danza, Faenz’a Danza) che si esibiranno per lanciare un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. L’obiettivo dell’iniziativa, dunque, è dare nuova vitalità a questi settori, valorizzando l’artigianato artistico in tutte le sue forme, dando spazio alla creatività, all’estro e alla qualità di opere che per troppo tempo sono rimaste nascoste, ferme.

Si è scelto il Papeete Beach, location di assoluto prestigio per un evento che vedrà la partecipazione anche di ospiti illustri come Francesca Fabbri Fellini vincitrice del premio “Corti d’Argento – Premio speciale 75” con il cortometraggio “La Fellinette”, che porterà anche il contributo dell’arte cinematografica, e Anna Basta, ex Farfalla della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica che indosserà un costume tecnico appositamente creato per la serata da Pathos, impresa partecipante alla sfilata, e porterà una testimonianza dal mondo dello sport.

“Per quanto riguarda la moda e l’artigianato artistico in tutte le sue forme – dichiara Claudia Bellini, presidente di CNA Federmoda Ravenna – la provincia di Ravenna ha molto da raccontare. Abbiamo pensato di realizzare uno spettacolo che parli di tutti noi, degli artigiani che negli anni hanno reso così bella e così invidiata la nostra Italia. Porto sempre nel mio cuore una citazione di San Francesco d’Assisi, che rappresenta bene, a mio avviso, il senso del nostro lavoro: “Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio; un uomo che lavora con le sue mani e il suo cervello è un artigiano; ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo cuore è un artista. Rinascita sotto le stelle dell’artigianato parte proprio dall’idea di riunire le imprese della provincia di Ravenna per rilanciare l’economia locale e ridare spazio e visibilità ai protagonisti del mondo dell’arte e dello spettacolo. Sostenere il mondo artistico e culturale vuol dire rilanciare un settore che contribuisce al benessere economico e sociale del nostro Paese. Abbiamo oggi il dovere di ricostruire il nostro Paese per lasciare ai giovani la possibilità di credere nei loro sogni e di diventare i nuovi protagonisti del domani”.

“È un onore ospitare la sfilata organizzata da CNA Federmoda – sottolinea Michela Brunelli, Assessore a Sport, Attività produttive e demanio, Eventi, Pari opportunità, Pace e Cooperazione internazionale del Comune di Cervia – perché oggi il fatto che gli artigiani escano dalle loro “botteghe” per presentare le loro creazioni è un segnale positivo ed importante per la ripartenza. È altresì fondamentale investire sui giovani e sulle nostre imprese in questo momento in cui la ripresa si affaccia. Ringrazio CNA per aver scelto Milano Marittima, mettendo a punto un evento di qualità e un momento di intrattenimento adatto a tutti”.