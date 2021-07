Incidente sul lavoro a Bagnacavallo. Operaio si amputa la mano con un mezzo agricolo

“Trauma con mezzo agricolo” è quanto riporta il bollettino del 118 in merito ad un nuovo incidente sul lavoro verificatori nel territorio ravennate. Stando alle prime informazioni, rispetto ad una dinamica non ancora del tutto chiara, intorno alle 15.30 un operaio 45enne si è amputato la mano mentre lavorava in un campo agricolo in via Sinistra Canale Inferiore 29 a Bagnacavallo.

Immediato l’intervento del 118 con ambulanza, automedicalizzata e elimedica. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato con massima urgenza all’ospedale di Modena alla Struttura Complessa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia.