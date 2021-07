San Pietro in Campiano. Al via giovedì i lavori di manutenzione straordinaria sul marciapiede in via Del Sale

Avranno inizio giovedì 22 luglio i lavori di manutenzione straordinaria sul marciapiede in via del Sale, a San Pietro in Campiano. E’ previsto il rifacimento di un nuovo marciapiede con la posa di cordonata che servirà a separare dalla carreggiata stradale e a mettere in sicurezza il transito pedonale. Il tratto interessato è lungo 190 metri e presenta una larghezza variabile tra 1,80 e 2,70 metri.

E’ inoltre in programma la realizzazione da parte del Comune del tratto di fognatura che interessa il rifacimento del marciapiede mentre Hera provvederà ad intervenire sulla restante parte.

Il costo dei lavori è di 132 mila euro; la loro conclusione è prevista agli inizi di settembre. L’intervento non comporta modifiche alla viabilità.