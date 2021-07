Tamponi rapidi anche alla farmacia comunale 5 di Marina di Ravenna

Grazie alla disponibilità di Ravenna Farmacie, a sostegno delle attività turistiche della zona, da venerdì 23 luglio anche alla farmacia comunale 5 di Marina di Ravenna (viale delle Nazioni 77) sarà possibile effettuare i tamponi rapidi, tutte le sere di venerdì e sabato dopo la chiusura della farmacia, dalle 20 alle 22, fino alla fine di agosto. Alla vigilia della festa del patrono, domani, giovedì 22 luglio, i tamponi saranno effettuati anche fra le 13 e le 15, oltre che dalle 20 alle 22. Si può prenotare direttamente in farmacia o telefonando allo 0544.530507.

“La nostra azienda – dichiara la presidente di Ravenna Farmacie Bruna Baldassarri – ha risposto alla forte richiesta dell’assessorato al Turismo, mettendo a disposizione un servizio volto al maggiore controllo dell’epidemia, per favorire la partecipazione in sicurezza ai tanti eventi messi in campo per i turisti”. È possibile infatti prenotare il tampone anche per chi proviene da altre regioni.

“Ringrazio Ravenna Farmacie e il personale medico delle farmacie – aggiunge l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – per la capacità organizzativa. In questa estate dove dobbiamo tenere la guardia alta è importante lavorare in prevenzione e continuare a sensibilizzare i cittadini e i nostri ospiti”

Si ricorda inoltre che alle farmacie comunali di Porto Corsini (via Po 18, 0544.446301) e Lido Adriano (viale Petrarca 381, 0544.495434), grazie agli spazi ambulatoriali, è possibile effettuare i tamponi in orario di apertura, sempre su prenotazione da parte dell’utenza.