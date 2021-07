Marina Romea. Intrattenimento abusivo con ballo in spiaggia. Multa e attività commerciale chiusa per 5 giorni

Nella serata del 21 luglio, personale della Polizia Locale di Ravenna – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore ha effettuato un sopralluogo presso uno stabilimento balneare in località Marina Romea, riscontrando un intrattenimento musicale con ballo.

Il titolare è stato sanzionato ai sensi della normativa anti-Covid ed è stata imposta la chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. Inoltre, sono in atto ulteriori verifiche per quanto riguarda il certificato di impatto acustico ed il regolare funzionamento dell’apparecchio fonometro.