Weekend di Sant’Apollinare. Eventi in centro e sui lidi con Ravenna Welcome

L’estate entra nel vivo e si prepara un fine settimana ricco di appuntamenti organizzati da Ravenna Welcome a Ravenna e sui lidi. In città doppio appuntamento venerdì, giorno di Sant’Apollinare, in concomitanza con Ravenna Bella di Sera: alle 19 si parte da piazza del Popolo per una Gita in Città che porterà i partecipanti alla scoperta dei segreti del centro storico e terminerà dopo circa un’ora all’Osteria dalla Zabariona, davanti a San Vitale, con un gustoso aperitivo a km 0.

In collaborazione con le guide del Papavero è invece il tour in programma alle 21, sempre venerdì: una visita guidata a San Vitale e Galla Placidia e una breve passeggiata in centro alla volta della zona del silenzio, con radioguide. Il tour L’Oro della Notte permette così di visitare in notturna le due splendide basiliche, assaporando atmosfere inedite anche per chi già conosce i monumenti Unesco. Entrambi gli appuntamenti in città sono in programma tutti i venerdì di luglio e agosto.

A Marina di Ravenna continua invece la collaborazione con la Pro Loco: in occasione della nona sagra della cozza doppio appuntamento con la storia della località balneare. Venerdì 23 luglio alle 19 tour dei bunker: una passeggiata tra le fortificazioni lasciate in eredità dai conflitti bellici che rappresentano oggi una testimonianza di quelle tragiche vicende, incastonata nella pineta e a volte nascosta negli angoli del paese. Sabato 24 luglio alle 19 torna invece la visita alla Marina Storica: un tour tra palizzata, faro, molo riscoprendo trattorie e tradizioni della località balneare. Per questi due appuntamenti Ravenna Welcome propone anche un biglietto ridotto a 5 euro per chi mangia agli stand della sagra.

Da questa settimana, sempre il 24 luglio, c’è una novità in più: il tour dei bunker si farà anche a Punta Marina Terme. L’appuntamento è alle 19: a Punta Marina in 700 metri sono visibili ben sette bunker di diverse epoche.

Per informazioni e prenotazioni: www.riviera-experience.it, oppure è possibile scrivere una mail a booking@ravennawelcome.com o telefonare al 351 6072377