Bagnacavallo. Sabato 24 luglio visita guidata al Teatro Goldoni

Dopo il gradimento mostrato da chi ha partecipato alle visite proposte la scorsa settimana, una nuova visita guidata al Teatro Goldoni di Bagnacavallo è in programma sabato 24 luglio per le ore 17. Dal titolo Dietro le quinte, su il sipario, la visita porterà a conoscere storia e segreti dell’ottocentesco teatro bagnacavallese, non soltanto facendone ammirare gli affreschi e il sipario storico di recente restaurato, ma anche facendo entrare le persone nei palchi fino a raggiungere il loggione per poi andare dietro le quinte per lasciarsi affascinare dalle macchine e dalle antiche tecniche di scena che animavano gli spettacoli.

La visita avrà la durata di circa un’ora e mezzo.

Per informazioni, costi e prenotazioni: 339 5472038 (Raffaella).

Le visite al Goldoni fanno parte di Benvenuti a Bagnacavallo – Lasciati condurre da chi la vive, il nuovo progetto di promozione territoriale e turistica coordinato dal Comune assieme ai principali operatori del settore turistico bagnacavallese.