Il Segretario Generale della UIL Bombardieri in visita alla UIL di Ravenna

Giovedì 22 luglio il Segretario Generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha visitato la sede provinciale della UIL di Ravenna accompagnato dal Segretario Regionale, Giuliano Zignani.

Nel corso dell’incontro, oltre ad affrontare i principali temi oggetto del confronto tra Organizzazioni Sindacali e Governo, quali la salvaguardia dell’occupazione e la necessità di affrontare con decisione il tema dell’evasione fiscale, il Segretario Generale Bombardieri ha potuto apprezzare l’iniziativa della CST UIL di Ravenna di dare il proprio contributo all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili installando un impianto fotovoltaico della potenza di 45,88 kWp presso la sede provinciale di Via le Corbusier.

Tale investimento, oltre a contribuire ad un importante risparmio nelle utenze elettriche, si inserisce a pieno titolo nel novero della cosiddetta transizione ecologica che vede in prima linea l’utilizzo di fonti rinnovabili come quella del fotovoltaico e sarà sicuramente apprezzato, non solo dai collaboratori diretti dell’Organizzazione, ma anche dagli iscritti e dalla cittadinanza in generale.