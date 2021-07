La ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti a Faenza

La città di Faenza ospita oggi pomeriggio, venerdì 23 luglio, un incontro con la ministra Elena Bonetti.

L’ incontro, che si svolgerà a partire dalle 15.30 presso il Relais Villa Abbondanzi, sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale nel territorio in tema di pari opportunità e per presentare alla Ministra il nuovo progetto comunale “Ricuciamo”.