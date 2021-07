Le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna segnalano per la giornata di oggi, sabato 24 luglio, tempo sostanzialmente sereno, con qualche velatura, ma soprattutto molto caldo. Questo il dettaglio delle previsioni per oggi: al mattino, cielo velato per nubi alte; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino intorno ai 22°. Temperature massime pomeridiane comprese tra 32° sulla costa e 33° sui rilievi. Velocità massima del vento compresa tra 36 (sui rilievi) e 42 km/h (sulla costa). Mare calmo; dal pomeriggio mare poco mosso.