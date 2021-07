Nella mattina di giovedì scorso, agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma Carabinieri hanno proceduto alla chiusura temporanea dell’esercizio pubblico “La Pousada Beijaflor” di Milano Marittima. I motivi della chiusura, risiedono nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, venuta meno più volte, tanto da indurre il Questore di Ravenna ad applicare l’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Durante lo scorso mese di giugno, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale di Cervia, hanno effettuato alcuni controlli all’interno del predetto esercizio pubblico, rilevando in più occasioni violazioni alla normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, con conseguente grave e ripetuta esposizione degli avventori a un rischio di contagio.

Inoltre, nel recente passato, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, sono intervenuti più volte, anche nel corso della stessa serata, per sedare risse o per episodi violenti che si sono verificati all’interno del locale o in prossimità dell’ingresso.

Pertanto, nella mattinata di giovedì 22 luglio, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna e militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, hanno provveduto alla notifica del provvedimento al titolare dell’esercizio pubblico e alla chiusura del locale con l’applicazione dei sigilli. Il locale rimarrà chiuso per 15 giorni.