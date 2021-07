Premiati i vincitori del concorso “Faenza shopping fortunato” con un IPhone 12 e due Faenza Gift Card

Sono stati premiati nei giorni scorsi i tre vincitori del concorso “Faenza Shopping Fortunato”, alla presenza del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, del presidente del Consorzio Faenza C’entro Sergio Scipi e di Federica Guerrini per la Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, main sponsor dell’iniziativa.

Al primo estratto è stato consegnato un iPhone 12, il secondo ha vinto una Faenza Gift Card del valore di 200 euro, mentre al terzo è andata una Faenza Gift Card del valore di 100 euro. Inoltre, nelle scorse settimane sono state effettuate 50 “Instant Win” con assegnazione dei premi in modalità casuale: per ogni acquisto effettuato i partecipanti hanno infatti avuto la possibilità di ottenere un buono spesa da 10 euro.

“Faenza Shopping Fortunato” è il concorso creato dal Consorzio Faenza C’entro per incentivare gli acquisti nei negozi di Faenza. L’iniziativa si è svolta dal 10 maggio al 10 luglio, offrendo ai possessori della Faenza Shopping Card la possibilità di vincere speciali premi grazie agli acquisti fatti nei negozi aderenti al circuito. Per partecipare al concorso era necessario utilizzare la Card in uno dei negozi del circuito Faenza Shopping Card.

Il concorso “Faenza Shopping Fortunato” è organizzato dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. Le iniziative godono del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza. Il coordinamento e l’organizzazione sono di Wap Agency.