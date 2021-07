“No Green pass dictature”. Anche a Ravenna, come in molte altre città d’Italia, ieri pomeriggio, 24 luglio, il popolo dei “No green pass” e “No obbligo vaccinale” è sceso in piazza. Centinaia di persone si sono radunati sotto le finestre di Palazzo Merlato, per gridare la loro contrarietà alle decisioni del Governo.

Al grido di “Libertà, Libertà” e “No green pass” centinaia di persone, senza mascherina e non distanziati, hanno manifestato contro l’obbligo di esibizione del green pass per accedere a locali e servizi, obbligo imposto dal governo a partire dal 6 agosto e che implica di avere fatto le vaccinazioni.