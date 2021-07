Faenza. Dal 27 agosto torna la sagra culinaria della Romagna e dell’Abruzzo

Dopo uno stop ‘forzato’ per via della situazione pandemica dello scorso anno torna a Faenza, la sagra della Romagna e dell’Abruzzo, dedicata ai cibi tipici delle due Regioni. Un successo gastronomico e turistico che persiste da ben otto edizioni e che si inserisce tra gli appuntamenti più sentiti e attesi dell’anno in Romagna. Confermate le date della sagra per il 27, 28 e 29 agosto che si terrà come sempre in via Filanda Vecchia 21 al Parco Mita a Faenza. A mettere su questa grande manifestazione culinaria, che sarà allietata da una serie di eventi a base di musica e spettacolo, il Centro Sociale Parco Mita, che da anni si occupa di organizzare eventi e attività di promozione sociale e culturale.

La programmazione prevede un calendario ricco di ospiti, spettacoli e iniziative che sarà svelato dagli organizzatori a giorni, che allieteranno le tre serate di festa. Tantissimi saranno anche gli stands di prodotti tipici della tradizione delle due regioni, mercatini degli hobbysti, e le vie delle Arti, animazione e gonfiabili per bambini.

Nel meraviglioso scenario del Verde del Parco Mita durante i giorni della sagra nello stand gastronomico si potranno gustare specialità della cucina romagnola e abruzzese, tra cui: cappelletti romagnoli al ragù fatta dalle ‘arzdore’, e soprattutto la specialità della festa: arrosticini abruzzesi cotti alla brace. Gli organizzatori fanno sapere che l’evento si terrà all’aperto sotto le stelle (ma ci sarà anche lo stand al chiuso in caso di maltempo) nel rispetto di tutte le norme anti Covid vigenti.