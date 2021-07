Orizzonti Comuni: altri tre incontri online per il Piano Urbanistico Generale

Non è ancora giunto al termine il giro di incontri online per ambiti territoriali in vista dell’elaborazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) di Unione. I tre appuntamenti, uno per Brisighella e due per Faenza, si tengono nell’ultima settimana di luglio in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom. In particolare:

Lunedì 26 luglio, Brisighella ore 20:30;

Martedì 27 luglio, Faenza, ore 18;

Mercoledì 28 luglio, Faenza, ore 20:30.

Per garantire un’efficace interazione tra i partecipanti, ciascun laboratorio è a numero chiuso e la preiscrizione è pertanto obbligatoria. Per offrire maggiori possibilità di partecipazione, cittadine e cittadini dell’Unione sono invitati a registrarsi ad un singolo laboratorio, tenendo conto del proprio ambito territoriale di riferimento.

Tutte le info per l’iscrizione ai laboratori online su: www.romagnafaentina.it e Pagina Facebook dell’Unione Romagna Faentina.