Ravenna. Incidente auto-moto, passeggera sbalzata contro autocarro in sosta: trasportata in gravi condizioni al Bufalini

Nella serata del 25 luglio, attorno alle 19,15 in via della Vigna (Ponte Nuovo) s’è registrato un incidente a Ravenna dalla dinamica molto particolare. Una moto s’è scontrata contro un’auto intenta a svoltare in direzione sinistra per accedere all’interno di una proprietà privata.

La passeggera del motociclo, che procedeva nella stessa direzione della vettura, dopo essere stata sbalzata a seguito dell’impatto ha urtato contro un autocarro in sosta.

La ragazza ravennate, di 17 anni come il conducente del motorino, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La Polizia locale di Ravenna informa che è stata richiesto il test dell’etilometro nei confronti del conducente e della passeggera del motociclo. Il conducente dell’auto risulta negativo all’etilometro.