Si riunisce la commissione consiliare 6 “Istruzione, università, sport e grandi eventi”

Lunedì 26 luglio, alle 15, in modalità telematica di video conferenza si riunirà la commissione consiliare 6 “Istruzione, università, sport e grandi eventi”, presieduta dalla consigliera Chiara Francesconi (Pri).

All’ordine del giorno l’esame delle proposte di deliberazione “Concessione in uso e gestione dello stadio comunale Bruno Benelli al Ravenna Football club 1913 spa periodo 19 agosto 2021 – 31 dicembre 2023”; “Convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per la gestione in orario extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici di competenza della Provincia di Ravenna siti nel territorio comunale”.

La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.