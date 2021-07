Nella serata di domani, mercoledì 28 luglio, dopo lo stop dell’anno scorso a causa del Covid, torna uno degli appuntamenti più divertenti ed apprezzati dell’estate faentina: al Tennis Club Faenza va in scena il tradizionale “torneo con le padelle”. Dalle 19,30, sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro oltre una ventina di squadre, per un centinaio di giocatori totali, si sfideranno in una competizione che riscuote sempre l’interesse di un pubblico numeroso.

Le regole del “tennis con le padelle” sono semplici. Si gioca in quattro per squadra, due nella metà superiore e due nella metà inferiore del campo. Le padelle non hanno nessuna limitazione di sorta. Molti se le portano da casa, comunque il circolo ne mette a disposizione numerose.

L’evento è vivacizzato dal fatto che le squadre indossano costumi bizzarri: da cuochi, hawaiani, chirurghi, pirati, maggiordomi…. Ogni anno viene attribuito un premio anche al gruppo con il travestimento più simpatico ed originale. Si può partecipare anche senza essere soci del circolo e senza avere molta dimestichezza con il tennis. L’importante è divertirsi.