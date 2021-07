Durante il consiglio comunale di Ravenna il conferimento della cittadinanza onoraria all’archeologa Judith Herrin

Martedì 27 luglio, alle 15,30, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

Ad inizio seduta si svolgerà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, da parte del sindaco Michele de Pascale, a Judith Herrin in collegamento da remoto.

Successivamente ci sarà la trattazione dei seguenti question time: “Ultrasessantenne vuole vaccinarsi, ma nessuno lo chiama. Il caso dei pazienti con allergie” e “passaggio a livello sulla via Basilica ostruisce il traffico nel forse nord” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Perché i siti museali e artistici dello stato gestiti da RavennAntica non sono aperti a orario pieno?” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia).

A seguire l’assessora al Bilancio Morigi Valentina farà la “Comunicazione delibere di Giunta ex Art. 175, C. 5 Ter, del Tuel e Art. 11, Comma 2, Regolamento di Contabilità. 1° Semestre 2021”.

Saranno, poi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Commissione comunale per la formazione albi dei giudici popolari: sostituzione componente” e “Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva – causa n. 90/2017” presentate entrambe dall’assessore Gianandrea Baroncini; “Approvazione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Biblioteca Classense” e “Approvazione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023 dell’Istituzione Museo d’arte della città” presentate entrambe dall’assessora Elsa Signorino.