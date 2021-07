Faenza. Divieto di transito in tratto di via Santa Maria dell’Angelo per lavori urgenti il 28 luglio

Causa lavori urgenti il giorno 28 luglio 2021 dalle 7,30 a Faenza è prevista la seguente modifica alla viabilità:

divieto di transito in via Santa Maria dell’Angelo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con via Zanelli.

Percorso alternativo per raggiungere via Severoli (per veicoli con portata fino a 35 q.li): via Tonducci – via Castellani.