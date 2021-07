Faenza. Domenica 1 agosto la festa del CEAS con spettacoli, laboratori scientifici e pic nic

Domenica 1° agosto, dalle 18 alle 22.30, nel parco di Villa Orestina, in via Castel Raniero 32, a Faenza, pomeriggio e serata di giochi, pic-nic e spettacoli con la festa del Centro Educazione alla Sostenibilità dell’Unione della Romagna Faentina. Il programma delle iniziative prenderà il via alle 18.30 con “Curiosiamo con il CEAS”, un tavolo con tanti curiosi reperti per giocare e imparare con la natura. Sempre alle 18.30, in un’altra zona del parco, il laboratorio “Giochi scientifici – Viviamo sommersi in un mare d’aria, sulle orme di Evangelista Torricelli, bambino prodigio che da grande pesò l’aria”. Nel punto della Palestra della scienza, sempre dalle 18.30 e fino alle 22, laboratorio di origami, osservazioni del cielo, esperimenti di fisica e tante altre curiosità. Alle 20.30, lo spettacolo “Fili erranti”, voce narrante Elisa Branzanti e arpa celtica Marta Celli.

Una parte del parco di Villa Orestina sarà a disposizione dei visitatori per un momento di relax o per un pic-nic. Per chi lo desidera ci si potrà organizzare in proprio oppure ordinare un box con le proposte gastronomiche e tutto l’occorrente (esclusa la tovaglia).

Le proposte gastronomiche

Box adulti (16 euro): passatelli freddi con prosciutto, rucola, pinoli e scaglie di grana; club sandwich in stecco con verdure e spalla al forno; crostata, bevanda a scelta (acqua, birra, coca cola o aranciata). Box bimbi (10 euro): focaccia con ripieno di formaggio o affettati a scelta; dolcetto, bevanda a scelta (acqua o succo di frutta). Possibilità del box in versione vegetariana. La prenotazione dei box dovrà essere fatta entro giovedì 29 luglio solo tramite e-mail a ceas@romagnafaentina.it. I box pic-nic si pagano al momento della consegna, domenica a Villa Orestina, in contanti o con Satispay.

Tutte le attività proposte sono gratuite. La raccomandazione è di raggiungere Villa Orestina in bici o a piedi, ma per chi arriva in auto il parcheggio dedicato sarà quello poco distante dell’hospice Villa Agnesina. Ci si raccomanda di portare una torcia per il ritorno al parcheggio.

Per informazioni: ️0546.691000 (9-19) oppure alla mail ceas@romagnafaentina.it.