Incidente in autostrada all'altezza di Reda: grave un anziano

Intorno alle 15,30 di oggi pomeriggio, martedì 27 luglio, sulla A14 al km70 in direzione nord, all’altezza di Reda, sull’autostrada si è verificato un incidente dalla dinamica ancora poco chiara: pare che a un mezzo pesante sia scoppiata una gomma e che il camion che lo precedeva si sia quindi spostato nella corsia di sorpasso, venendo tamponato da una Renault Megan condotta da un 79enne padovano che nell’urto è finita fuori strada.

L’uomo alla guida della Megan, subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed elicottero, è stato trasportato con quest’ultimo, in codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. Traffico rallentato sulla corsia interessata dall’incidente, ora in via di sgombro.