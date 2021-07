Ravenna. Polizia denuncia ladra quarantenne pizzicata da commessa oltre le casse del supermarket

La Polizia ha indagato in stato di libertà una 40enne, cittadina italiana, per il reato di tentato furto aggravato. Qualche giorno fa, in seguito a una richiesta pervenuta sulla linea di emergenza 112 della Questura di Ravenna, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta presso un negozio per la vendita di cosmetici e prodotti per la casa di via Faentina.

Sul posto una dipendente dell’esercizio commerciale ha dichiarato agli agenti che, poco prima, aveva fermato una donna. Dopo essere passata per le casse e pagato alcuni articoli, la quarantenne ha attraversato le barriere antitaccheggio facendone scattare l’allarme.

Sempre secondo le dichiarazioni della commessa, la signora è stata invitata a mostrare la merce in suo possesso e dalla verifica sarebbe emerso che alcuni degli articoli esibiti e provenienti dal negozio non risultavano tra quelli pagati pochi istanti prima.

La presunta ladra, sconosciuta alle forze dell’ordine, è stata compiutamente identifica e denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.