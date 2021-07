Tantlòn. Attivo nuovo autovelox fisso sulla strada provinciale numero 254

Il 28 luglio entrerà in funzione il nuovo autovelox fisso installato dall’Amministrazione comunale sulla strada provinciale numero 254, nella località di Tantlòn, nel Comune di Cervia, nell’ambito del progetto di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale effettuato tramite l’installazione di autovelox fissi sulle strade individuate con un’ordinanza prefettizia.

Queste strade sono individuate in base al numero di incidenti stradali, alle loro condizioni strutturali e di traffico che non rendono possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o all’incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate.

L’istallazione dello strumento ha l’obiettivo principale di far diminuire la velocità dei veicoli in transito e di conseguenza di potenziare la sicurezza degli abitanti e di aumentare la sicurezza negli incroci presenti nella località. In questo tratto di strada è presente il limite di velocità di 70 km/h.

L’apparecchio è gestito direttamente dalla Polizia Locale e quindi funzionerà da remoto senza l’obbligo di contestazione immediata e anche le sanzioni saranno elevate direttamente dallo stesso organo di polizia.

Si ricorda che il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate che vanno dai 42 euro per superamento del limite di non oltre 10 chilometri fino agli 845 euro nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite fissato. Nel caso di velocità superiori ai 110 chilometri orari nella strada in oggetto è prevista la decurtazione, a seconda della velocità, di 6 o 10 punti dalla patente, oltre alla sua sospensione fino a 12 mesi.