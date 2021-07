All’asta il 20% dell’Ostello Dante di Ravenna

È partita oggi alle 12 l’asta per aggiudicarsi il 20% della proprietà dell’Ostello Dante, di via Nicolodi a Ravenna, ormai chiuso e in condizioni di degrado, dal 2017. Sulla riqualificazione dell’immobile si discute da anni, dopo che il fallimento dell’associazione italiana alberghi per la gioventù, che ne deteneva appunto il 20% (la restante è divisa tra Comune e Provincia), ne aveva decretato la chiusura.

Recentemente un non meglio identificato “Collettivo autonomo ravennate” ne aveva proposto la riapertura, adibendo gli spazi di via Nicolodi a centro sociale e comunitario ad uso del quartiere e della comunità ravennate, opzione non condivisa da Giannantonio Mingozzi del Pri, che considera prioritario il suo recupero alla funzione originaria di sistemazione alberghiera per il turismo giovane.

“Ogni grande o media città europea è dotata di un Ostello in grado di offrire servizi, pernottamenti e soggiorni a basso costo per giovani e studenti di tutto il mondo che spendono parte delle vacanze o del tempo-studio per conoscere l’Europa e le sue principali città e culture – afferma Mingozzi -. Ravenna è tra queste ma nell’anno di Dante non offre un’Ostello degno di questo nome, a mio avviso si può rimediare se il Comune si aggiudica il restante 20% della proprietà, ne decide il rilancio con partner affidabili e del settore”.