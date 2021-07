Chicago istituisce il Riccardo Muti Day per il compleanno del Maestro: il ringraziamento del sindaco de Pascale

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha inviato una lettera alla sindaca di Chicago, ringraziandola a nome di tutta la città di Ravenna per aver istituito il Riccardo Muti Day, oggi, 28 luglio, in occasione dell’ottantesimo compleanno del Maestro Muti.

“Questo riconoscimento che la città di Chicago dedica a Riccardo Muti ci onora – scrive il sindaco -, esso attesta la stima e la passione per la musica e la cultura italiana che il Maestro rappresenta al sommo grado, ancora di più ci emoziona e ci rende fieri di Ravenna, questa nostra terra che, come ha accolto nella sua storia poeti, artisti e tutti coloro che dedicano la vita ai valori profondi dell’umano, ancora oggi ha il grande privilegio di essere conosciuta anche come la città del Maestro Muti”.

“Ravenna si unisce con affetto agli auguri e ai festeggiamenti per il nostro concittadino, che attraverso la sua straordinaria musica porta da sempre la nostra città nel mondo”, aggiunge de Pascale.

Con i ringraziamenti, il sindaco ha fatto pervenire alla sua omologa statunitense l’invito a Ravenna in occasione dell’Annuale dantesco, il 12 settembre prossimo, quando il Maestro Muti dirigerà dirigerà l’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini” e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, nel concerto dedicato a Dante nell’ambito delle Celebrazioni per il VII centenario della morte.